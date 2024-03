SNCF : en une semaine, les prix des billets d'été ont déjà flambé

Une semaine après l'ouverture de la billetterie SNCF pour les vacances d'été, les prix commencent déjà à s'envoler. Pour certaines destinations, ils ont même doublé. Le JT de TF1 fait le point.

Pour rejoindre sa destination estivale en train, c'est la course aux meilleurs tarifs. Car depuis le 13 mars, jour d'ouverture des réservations de la saison d'été, le prix des billets SNCF a déjà bien augmenté. Il y a neuf jours, le JT de TF1 avait fait le test : un Paris-Lyon, le 3 août, coûtait 49 euros pour une personne. En une matinée, il avait déjà augmenté, passant à 53 euros, soit quatre euros en plus. Ce vendredi 22 mars, pour le même trajet, à la même date, un billet coûte en moyenne 74 euros, c'est 21 euros supplémentaires.

On a encore beaucoup de places à vendre et beaucoup de prix attractifs à vendre. Philippe Bousquet, responsable de la politique tarifaire à la SNCF

Les prix augmentent à vitesse grand V, et ça ne vous étonne même plus. "C'est le jeu, malheureusement", lance une jeune femme dans la vidéo du JT de 13H en tête de cet article. "Que ce soit les vacances d'été ou les vacances scolaires, il y a toujours une hausse des prix", renchérit un père de famille. Tandis qu'un étudiant, fataliste, admet "faire avec". "Oui, on va devoir payer les tarifs qu'il y a, c'est comme ça", lâche-t-il.

Mais cette année, selon le comparateur de prix Kombo, les tarifs de certains trajets sont très élevés. Exemple avec un Paris-Arcachon pour le 20 juillet. Lors de la mise en vente des billets d'été, un voyageur devait dépenser 69 euros pour des vacances sur la côte atlantique. Une semaine plus tard, le billet en seconde classe est passé à 132 euros, presque le double.

Interrogée par TF1, la SNCF se justifie de la façon suivante : "Au fur et à mesure que le train se remplit, les prix, effectivement, vont augmenter. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a encore beaucoup de places à vendre et beaucoup de prix attractifs à vendre", fait valoir Philippe Bousquet, responsable de la politique tarifaire.

Pour décrocher ces prix attractifs, il faut être rusé. Julien, un habitué du rail, a sa petite astuce. "J'essaye de partir le vendredi dès le matin sans attendre l'après-midi. Et puis pareil, repartir que le lundi et pas le dimanche", affirme-t-il. Mais encore faut-il être flexible avec sa location de vacances.

Autre option, opter pour un moyen de transport plus économique que le train. "Aujourd'hui, c'est vrai que le train reste un moyen de transport relativement cher par rapport aux autres moyens de transport disponibles pour voyager en France et en Europe. Ce que je conseille aux utilisateurs, c'est de voyager en bus. C'est deux fois moins cher en moyenne que le train", explique Victor Bertho, responsable financier chez Kombo. Deux fois moins cher, certes, mais il faut savoir prendre son temps.

En une semaine, la SNCF a déjà vendu 2 millions de billets sur les 30 millions disponibles cet été.