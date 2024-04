Stationnement : la nouvelle solution pour payer moins cher sa place de parking

Le système de parking partagé se développe partout en France. Des sociétés privées se sont emparées du marché, mais des municipalités ont aussi développé des applications en ce sens. Regardez ce reportage du 20H de TF1.

Comment se garer en ville en dépensant moins ? C'est ce que propose le système de parking partagé qui se développe partout en France depuis quelques années. Le principe : partager à plusieurs le même parking en fonction des heures. Des sociétés privées comme Onepark, Yespark ou encore Zenpark se sont emparées du marché, et proposent de louer une place chez un particulier ou dans une entreprise via une application.

Mais certaines municipalités, comme Le Mans (Sarthe), qui manque cruellement de places de stationnement, ont développé leur propre application. Jonathan fait, partie de ceux qui l'utilisent depuis un mois. Il a désormais une place garantie dans le parking d'un HLM qui comptait six places inoccupées. Comme lui, avec ce système de parking partagé, tous les particuliers peuvent désormais bénéficier de ces stationnements à un prix attractif. "C'est 70 euros par mois ce qui est relativement peu cher dans le secteur et ça me permet d'assurer aussi la sécurité de mon véhicule et moins de stress le matin", se réjouit-il dans le reportage en tête de cet article.

À titre de repère, dans les logements sociaux du Mans, 700 places sont inutilisées. C'est aussi le cas dans certains immeubles de bureaux, comme l'illustre cet autre exemple, à Paris, que montre notre reportage. L'immeuble en question, de huit étages, accueille des start-up, mais les cinq étages de parking en sous-sol étaient très peu utilisés jusqu'il y a quelques années. Depuis sept ans, un chef d'entreprise a donc décidé d'optimiser ces places, en les proposant aux particuliers 35% moins cher qu'à l'extérieur.

"Ça nous permet de rentabiliser ces espaces qui ne dégageaient pas de chiffres d'affaires avant, aujourd'hui ça représente un chiffre d'affaires de l'ordre de 9000 euros par mois", explique-t-il. Cela permet aussi aux entreprises de proposer leurs places le soir et le week-end à l'heure où le besoin des collaborateurs est moins important. À noter que les particuliers et les copropriétés peuvent également mettre en location leur parking pour quelques heures ou quelques semaines.