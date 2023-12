Nuggets, chewing-gums... Découvrez les produits (pas vraiment sains) dont les ventes ont le plus augmenté en 2023

Nuggets, chewing-gum, pain de mie... tous font partie de la liste des produits dont les ventes ont le plus augmenté en 2023. Comment expliquer la hausse de ces aliments, souvent estampillés "malbouffe" ? TF1 fait le point.

Le retour du chewing-gum dans nos paniers de course. Selon un classement de Cicarna relayé par le magazine LSA, cette friandise se classe en troisième position des produits dont les ventes ont le plus augmenté cette année, avec une hausse de 9,8% en 12 mois. "J'avoue que parfois ça me fait envie", lance dans le reportage de TF1 ci-dessus la cliente d'un supermarché qui s'apprête à passer en caisse.

Les produits à base de volaille en forte hausse

En tête du palmarès, on retrouve les produits à base de volaille (+12,3%), notamment les nuggets et les cordons-bleus. "Les nuggets, les frites de poulet... les enfants adorent et ça me prend six minutes pour les préparer donc c'est aussi pour me simplifier la vie", explique une autre cliente en train de choisir ses articles.

En 2023, de nombreux produits rapides et simples à cuisiner ont été plébiscités, comme par exemple les plats préparés (+7,7%). Les boissons énergétiques ou boissons chaudes prêtes à boire (+9,9%) et le pain de mie (+4,3%) font également partie de ceux ayant le plus augmenté. "Avec un petit café, on peut le beurrer (le pain de mie, NDLR)... instantanément, c'est tout chaud, c'est magnifique. Je pourrais manger beaucoup de tranches comme ça", réagit un autre client du supermarché.

Dans ce même classement, on retrouve également les chips (+5,5%) ou encore la pâte à tartiner (+5,4%), respectivement en dixième et treizième positions. Mais alors, comment expliquer ces hausses des ventes ? Selon Emily Mayer, directrice des études à Circana interrogée par TF1, les Français cèdent à la gourmandise en période d'inflation. "On va aussi trouver des produits 'plaisir', c'est vrai qu'en grande distribution, on peut se faire plaisir autour de deux euros avec un paquet de bonbons ou un paquet de chips", détaille l'experte.

"On sent que des Français, malgré la hausse des prix et le budget serré, cherchent quand même à maintenir dans leurs achats des petits plaisirs du quotidien", poursuit-elle. À noter qu'en règle générale, ces produits sont tout de même plus chers que les produits bruts. Et que dans le classement, il faut attendre la 21ᵉ place pour, par exemple, trouver des œufs (+3,7%), plus traditionnels.