REPORTAGE - Tarn-et-Garonne : les récentes pluies lancent une prometteuse saison des cerises

Des cerises juteuses qui se retrouvent sur les étals dans le village voisin de Moissac, pour le plus grand plaisir des consommateurs. "Il n'y a rien à dire, on fond et on salive", lance une cliente quand un autre estime qu'il n'y a "que dans le Tarn-et-Garonne qu'on trouve des fruits aussi bien". Et les premiers arrivages annoncent une belle saison des cerises. "On a eu beaucoup d'eau cette année donc elles sont très juteuses. S'il n'y a pas d'orage, les prix vont baisser en fonction des variétés qui arriveront dans les prochains jours", rapporte Florian Andral, gérant d'un petit commerce à Moissac.

Pour cela, il faudra encore un peu de patience. Pour la variété qui entame la saison dans le Tarn-et-Garonne, il faut pour l'instant compter neuf euros le kilo pour s'offrir un petit plaisir sucré.