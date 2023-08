VIDÉO - "L’idée est géniale" : les ventes de vêtements au kilo cartonnent

500 kilomètres plus loin, à Rennes cette fois, c'est le même engouement dans un autre magasin : il a connu une croissance de plus de 10% en un an. "L'idée, c'est de vraiment venir avec le produit qui nous plait, de le peser pour connaître son prix", explique Stéphane Poulain, responsable du magasin "Kilo Shop". "Après, c'est une histoire de style et de choix qu'on fait."

Au-delà des bonnes affaires, les clients sont également attirés par la démarche écologique "pour améliorer les choses au niveau du gaspillage aujourd'hui", ajoute un client. "Je trouve que l'idée est géniale", dit-il, très enthousiaste. À raison : acheter un vêtement d’occasion plutôt qu'un vêtement neuf réduit l'empreinte carbone de 80%.