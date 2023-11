Alcool : des sénateurs veulent instaurer un prix minimum

Au Sénat, un amendement inédit déposé par plusieurs groupes politiques propose d'introduire un "prix minimum unitaire" de l'alcool. L'idée, pour faire baisser la consommation, est de fixer un montant en dessous duquel on ne pourrait plus vendre du vin, de la bière et des spiritueux. Le JT de TF1, qui a interrogé des consommateurs, vous explique.

Un prix minimum pour acheter de la bière, du vin ou même un alcool fort ? L’idée ne semble pas convaincre les consommateurs. À l'image de ce père de famille interrogé par TF1, qui souligne que cela ne dissuadera qu'une partie des gens. "Mais pour les passionnés, malheureusement, ça ne changera rien. C'est comme le tabac", dit-il dans la vidéo du JT de 13H en tête de cet article. Une retraitée est encore plus vindicative : "On ne va pas augmenter les prix de toutes les nourritures qui sont mauvaises pour la population. Les bonbecs, les gâteaux, les sucres, tout ça", lance-t-elle.

Une augmentation qui profiterait aux producteurs

Des sénateurs PS, de droite et Renaissance, eux, pensent le contraire et proposent, dans le cadre de l’examen du budget 2024 qui a débuté ce jeudi, un amendement préconisant un prix minimum, par unité d’alcool, de 50 centimes. Ainsi, une bouteille de bière de 33 centilitres correspond environ à une unité d’alcool. Résultat : pour un pack de douze bières, le prix minimum serait de 7,44 euros. Tandis que pour une bouteille de vin, soit à peu près sept unités d’alcool, cela correspondrait à 3,50 euros. Enfin, pour les alcools forts, comptez environ 20 euros.

TF1

Selon les sénateurs, cette augmentation ne profiterait pas à l’État, mais aux producteurs. "Ça peut être une bonne chose pour les agriculteurs et pour nous aussi si ça peut inciter à consommer moins. Donc pourquoi pas", souligne un jeune homme. C'est en effet l’objectif : inciter les plus gros consommateurs, notamment les jeunes, à boire moins, en limitant les prix cassés. Un cubi de cinq litres de vin par exemple, qui coûte aujourd’hui 9,35 euros, passerait à plus de 23,30 euros. C’est plus du double de son prix actuel.

Pour la France, pays du vin, ce serait une première. Mais la mesure existe déjà en Écosse, et elle a fait ses preuves. La mortalité liée à l’alcool y a baissé d’environ 13,5%. Chaque année en France, l’alcool serait à l’origine de 42.000 décès.