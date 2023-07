VIDÉO - Nutri-Score : comment ses lettres influencent nos achats

Depuis quelques mois, lorsque Sylvie fait ses courses au rayon gâteau, ses choix ont clairement changé. "Ça, on ne prend pas", montre-t-elle dans le reportage de TF1 ci-dessus. Car pour elle désormais, le Nutri-Score, qui se base sur la teneur d'aliments à favoriser (fibres, protéines, fruits, légumes, etc.) et d'autres à limiter (acides gras saturés, sucres, sel, etc.), est un outil indispensable.

Cette amatrice de gâteaux n'est pas la seule à regarder à la loupe les petites notes de couleur observables en supermarchés : les Français sont de plus en plus nombreux à se fier au Nutri-Score lorsqu'ils font leurs achats : c'est le cas d'un tiers d'entre eux, révèlent des travaux de Nielsen Q, un spécialiste des études de consommateurs.