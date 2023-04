Attention, poser un lapin au restaurant peut vous coûter cher

Ne pas se rendre à un restaurant malgré votre réservation peut vous coûter très cher. Certaines tables n'hésitent plus désormais à exiger une empreinte bancaire lors de la réservation, pour pouvoir débiter en cas d'absence du client. La raison de cette pratique armée de méfiance ? Trop de lapins !

En Indre-et-Loire, le restaurant l’Écluse a par exemple franchi le cap en instaurant un système simple : les clients devront s'acquitter d'une indemnité de 15 euros le midi, 25 euros le soir pour chaque réservation non honorée, comme le relate Capital. Plus récemment, trois clients de l'Amelia de San Sebastian, doublement étoilé, ont été débités de 510 euros, tout simplement parce que le trio n'est pas venu honorer la réservation, sans prévenir. Une solution de plus en plus choisie par les établissements, qui font face à une augmentation des lapins posés par leurs clients, ce qu'on appelle le "no show".

C'est ce qu'applique le restaurateur marseillais sollicité dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Lorsqu'une tablée de 12 personnes ne se présente pas, il perd en moyenne 540 euros. Alors il a pris des mesures : pour les groupes, une empreinte bancaire est désormais demandée dès la réservation. C’est bien "une empreinte bancaire, on ne prélève pas d’argent, souligne-t-il. C'est fait pour dissuader les gens qui réservent et ne viennent pas".