VIDÉO - Bar à madeleines, boutique de yaourts glacés... Les magasins monoproduit sont-ils vraiment rentables ?

Dans la pâtisserie parisienne La Meringaie, vous ne trouverez, ni millefeuille, ni éclair. Il y a qu'un seul produit à la carte : le fameux dessert à base de meringue et de crème fouettée. Si Marie Stoclet Bardon s’est lancée dans le pari fou de ne proposer qu’une recette dans sa boutique, c’est pour son amour de la pavlova bien sûr, mais c’est aussi un calcul intéressant. D’abord, pour l’achat des ingrédients, les près de 5000 œufs et 300 kilos de sucre utilisés chaque semaine. "On va avoir un interlocuteur et un fournisseur pour lequel on va être un gros client, et qui va à la fois nous garantir la livraison, le service, les jours où on le veut comme on veut, et pour un tarif qui sera probablement plus performant que pour un tout petit client", explique-t-elle.