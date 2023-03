Biscuits : les adultes (presque) aussi gourmands que les enfants

Les biscuits secs, un marché de 2,41 milliards d'euros en 2022, font toujours recette. Avec une préférence pour ceux au chocolat. Ainsi, selon LSA, les cookies représentent un chiffre d'affaires de 209 millions d'euros. Ce plaisir sucré se partage, et toutes les occasions sont bonnes. "Au goûter, en général vers quatre heures, en même temps que les petits", admet une mère de famille dans le reportage de TF1. "De temps en temps avec les enfants, lorsqu'il y a des anniversaires", renchérit une autre. D'après les fabricants eux-mêmes, "les biscuits et gâteaux sont majoritairement consommés au goûter pour 55% des enfants (contre 28% des adultes) et au petit-déjeuner pour 35% des adultes (contre 32% des enfants)".

Avec une consommation annuelle de huit kilos par an, les adultes sont donc aussi gourmands que les enfants. Mais certains préfèrent le confier à voix basse. "Je ne mange jamais de biscuits", chuchote une jeune femme en rigolant, craignant d'être prise la main dans le sac à cause de la caméra. Quand d'autres l'assument complétement. "Les chocolats, les gâteaux, c'est bon, surtout le soir. Je me lève à deux heures, à trois heures et je vais dans les placards à gâteaux", reconnaît fièrement une autre.