VIDÉO - "Ça me met en colère" : en Corse, la bataille des producteurs pour protéger le label IGP

Quand on parle de charcuterie corse, difficile d'imaginer autre chose que des cochons élevés en plein air. Mais voilà qu'il y a trois mois, un groupe d'industriels a obtenu le précieux label IGP (Indication géographique protégée) pour un ensemble de produits vendus en grande surface. Il y a un problème : les produits sont bien fabriqués en Corse, mais les porcs, eux, y sont importés. De quoi révolter les producteurs de la région, pour qui cette appellation est un sésame à protéger.

"Ça me met en colère, ça nous met en porte-à-faux sur tous les efforts que l'on réalise sur la charcuterie, explique Rémi Gallo, éleveur-fermier de cochons corses à Vero (Corse-du-Sud). Les gens ne savent plus si c'est de la vraie ou de la fausse." Lui promeut un mode d'élevage en plein air, avec "des cochons qui font des kilomètres et des kilomètres pour trouver à manger, d'où la maturité et le goût de la viande".