Les compotes vont coûter plus cher... pour une raison déroutante

La raison se trouve dans les vergers. Par an, en moyenne, l'arboriculteur du Calvados que rencontre notre équipe en produit 2500 tonnes. "Chaque fruit étant 20 à 30 grammes plus gros que la moyenne, ça nous a permis d'avoir un bon rendement", se réjouit Hubert Achard. Cette année, la météo a été clémente, les récoltes sont bonnes. "On a été épargnés par les épisodes de gel et on a eu de l'eau en abondance, poursuit le producteur, donc on a eu un bon grossissement des fruits, ce qui fait que cette année, les rendements sont assez bons".