VIDÉO - Pâques : la chasse aux œufs va coûter plus cher cette année

"On prend déjà un peu sur nos marges. On n'a pas trop le choix, on est obligé", ajoute-t-elle. Pour cette professionnelle, l'augmentation de cinq euros de plus par kilo représente en moyenne cinquante centimes par pièce en chocolat. Car Isabelle Beliarde a refusé de choisir des produits de moins bonne qualité pour économiser : la quantité et la qualité de ses chocolats sont restées les mêmes en 2023. Les clients comprennent la situation, et aucun ne devrait faire l'impasse sur ces produits cette année.

Les boulangeries ne sont pas les seules à subir une hausse des coûts. Dans les grandes surfaces aussi, les prix ont augmenté. Les chocolats de Pâques y coûtent en moyenne 10% de plus que l'an dernier. Pour ne pas trop dépenser, chaque client à ses astuces. "Il y en aura moins, ça c'est sûr. On va faire attention", affirme une cliente au micro de TF1.