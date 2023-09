VIDÉO - Copies de grands parfums : les secrets des petits prix des "dupes"

Comment expliquer la différence de prix entre les originaux et les dupes ? En réalité, sur un flacon classique qui coûte 100 euros, le liquide et le contenant ne valent que 3 euros chacun. La marque empoche 15 euros de marge, et l'État 20 euros de TVA. Le marketing et la marge du revendeur sont les postes de dépense les plus onéreux : respectivement 25 et 34 euros.

"Quand vous êtes concurrent, vous avez développé toute une série d'investissements, notamment au niveau de la création du parfum, la recherche des bons ingrédients, etc. Quand vous arrivez, d'une certaine manière, après la bataille, vous copiez ce qui a été réalisé par le voisin, vous faites l'économie de tous ces investissements", explique Xavier Guéant, directeur des affaires juridiques de la Fédération des entreprises de la beauté.