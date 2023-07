VIDEO - Cuisine et érotisme : la déroutante nouvelle recette du "food porn"

Si certaines femmes essaient de percer sur ce créneau de la cuisine érotique, il s’agit avant tout d’hommes. Le plus célèbre d’entre eux ? Cedrik Lorenzen, un Suisse-Australien de 31 ans, diplômé d’une prestigieuse école hôtelière, qui cumule plus de six millions d'abonnés, dont 80% de femmes. "J'essaye vraiment de créer des recettes qui sont très esthétiques, qui m'ont pris plusieurs heures à élaborer, et puis j'y ajoute une touche sexy et aguicheuse pour attirer les gens", explique-t-il dans la vidéo en tête de cet article. "Mais c'est vrai que d'autres influenceurs dans le domaine ont un coté ,comment vous diriez en français... un peu beauf", ajoute-t-il.

"Parler de nourriture, ça fait vendre, mais si en plus vous parlez de sexualité derrière, vous faites appel au fantasme du consommateur, donc c'est vendeur. Ce n'est pas nouveau, c'est vieux comme le monde", analyse Nathalie Helal, journaliste gastronomique et animatrice. "La concurrence est terrible dans le milieu des influenceurs de la food, ils sont tellement nombreux, il faut attirer l'attention, donc s'il y a un beau gosse avec une chemise largement ouverte qui se passe la langue sur les lèvres en faisant ses cookies, ils se disent qu'on va peut-être les remarquer", poursuit-elle.