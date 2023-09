VIDÉO - Débit différé par chèque : un mode de paiement tentant, mais pas sans risques au supermarché

Faire ses courses maintenant et les payer plus tard, un rêve pour certains. Ça tombe bien, l’hypermarché de Blainville-sur-Orne (Calvados) le propose à ses clients. Et il n'est pas le seul. Le principe est simple, il suffit de régler ses achats par chèque et on est débité deux mois après, sans frais supplémentaire. Dans la vidéo en tête de cet article, une équipe de TF1 rencontre une famille qui vient exceptionnellement faire ses courses dans cette grande surface pour profiter de l’offre.

Pour l'occasion, elle a rempli son caddie pour une facture totale de 569 euros. "On achète des choses qu'on ne peut pas se permettre de payer comptant, comme les vêtements pour les enfants", explique la mère. Son conjoint est en intérim, ses revenus sont donc variables. En plus du paiement décalé, ils veillent donc aussi à ne pas dépasser les 200 euros. Sinon, impossible de finir le mois. "La vie est devenue chère. On ne va pas se cacher", assure le père.