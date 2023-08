VIDÉO - Sardines en boîte : les secrets d'un succès bien huilé

Elle fait de plus en plus d'adeptes. La sardine en boîte connaît un succès grandissant. Star de l'apéro, le petit poisson gras présente l'avantage, non négligeable en ces temps d'inflation, d'être peu cher. Et ses ventes décollent."Au mois de mai 2023, on est à +25% par rapport au mois de mai 2022", indique Hervé Chapon, directeur de l'Intermarché de Douarnenez, en Bretagne, dans le reportage du 20H de TF1 ci-dessus. On aurait tort de s'en priver : superaliment, la sardine contient des oméga 3, du phosphore, du calcium ainsi que des vitamines D et B12.