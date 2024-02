VIDÉO - Du lait pour bébé au béton, les distributeurs automatiques les plus improbables

Depuis quelques années, il était possible d'acheter du pain, une pizza et une boisson dans des distributeurs automatiques. Il est maintenant possible de trouver quasiment tout, y compris des produits très encombrants. C'est le grand format du 20H de TF1.

Pour y acheter vos baguettes, votre charcuterie ou vos pizzas, aujourd'hui, les distributeurs automatiques sont partout et proposent de tout. Mais avez-vous pensé, par exemple, à vous y fournir en granulés de bois ? Denis Schulz, fournisseur d'équipements de chauffage à Marckolsheim (Bas-Rhin), y a investi 31.000 euros. Lancé il y a quelques mois, le local n'attire que trois clients par jour en moyenne. Alors, pour espérer le rentabiliser en trois ans, forcément, il faut convaincre.

Des fois, on n'ose pas chercher des choses à la pharmacie à cause du regard des gens. Au distributeur, je trouve que c'est assez discret, assez libre Une jeune cliente

Quand des distributeurs remplacent des magasins, d'autres proposent exactement les mêmes produits dedans et dehors. C'est le cas, par exemple, du distributeur d'une pharmacie à Strasbourg, qui délivre du lait pour nourrisson ou encore des cosmétiques et des articles de parapharmacie. Pour éviter le vandalisme, dont certains appareils font l'objet, celui-ci est intégré à l'officine. L'approvisionnement se fait à l'intérieur, mais tout ne peut pas se vendre : "C'est plutôt du dépannage. Même pour des médicaments qui seraient en vente libre sans ordonnance, la vente se fait absolument en passant par le comptoir avec le conseil du pharmacien", explique la pharmacienne, Sandrine Osswald.

Mais pour les autres produits, les clients aiment avoir le choix. "Des fois, on n'ose pas chercher des choses à la pharmacie à cause du regard des gens. Là, je trouve que c'est assez discret, assez libre", apprécie une jeune femme.

De plus en plus ingénieux et de plus en plus démesuré. René se fournit en béton auprès d'un distributeur, reconnu comme l'un des plus grands de France, pour construire l'escalier de sa maison. Du béton prêt à l'emploi pour les professionnels, comme les particuliers, presque deux fois moins cher qu'en vente classique. Mais comme la plupart des professionnels qui y ont recours, Franck Lapp-Fehr, responsable développement de Fehr Béton à Strasbourg (Bas-Rhin), n'envisage pas de vendre l'essentiel de sa production avec ces machines, d'autant que les Français restent attachés à la vente directe. Le sourire de commerçant a encore de beaux jours devant lui.