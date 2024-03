VIDÉO - Écoconduite : dans le Nord, ce boîtier récompense les conducteurs exemplaires avec des bons d'achat

Le Parc naturel régional de l’Avesnois (Nord), avec le soutien de partenaires publics et privés, va équiper 500 véhicules d’un boîtier pour une conduite plus respectueuse de l’environnement. À la clé pour les plus assidus : des bons de réduction pouvant être utilisés dans les commerces.

"Ça me permet d'améliorer mon pouvoir d'achat juste en conduisant bien !". Au moment de passer en caisse dans un magasin de produits locaux, Julie Pelinski applique une réduction de quinze euros sur ses articles. D'où viennent ces bons ? Depuis un mois, un boîtier Géotab est installé dans sa voiture, mesurant constamment les trajets qu'elle effectue et surtout, le respect des limitations de vitesse.

"Je pense que je suis beaucoup plus dans l'anticipation. Dans l'écoconduite, l'objectif est quand même d'anticiper. C'est comme ça qu'on utilise moins le volant et qu'on utilise plus le frein moteur. Et c'est aussi dans l'idée de se mettre très rapidement à la bonne vitesse", détaille l'utilisatrice dans le reportage en tête de cet article.

Le petit plus, c'est la rétribution des gens sous forme de points Marc Gzemski, installateur de boîtiers pour le Parc naturel régional de l’Avesnois

Comme Julie Pelinski, 500 particuliers seront équipés du boîtier connecté cette année. Ils s'engagent à adopter une conduite éco-responsable. Dans cette carrière d'argile, plus de trente salariés en possèdent déjà un. "C'est ce boîtier qui va remonter vos données de conduite à l'application que vous avez téléchargé sur votre téléphone", explique méthodiquement Marc Gzemski, installateur de boîtiers pour le Parc naturel régional de l’Avesnois.

"Ici, en milieu rural, on n'a pas le choix que de prendre sa voiture, donc on a intérêt d'apprendre aux gens à mieux conduire pour moins consommer, donc émettre moins de CO2. Le système qu'on a développé permet à la fois de réduire ses émissions de carburant et le petit plus, c'est la rétribution des gens sous forme de points", poursuit Marc Gzemski. L'installation est gratuite pour le salarié, Géotab prenant en charge l'abonnement du boîtier à 100 euros par an.

"Cette initiative s'inscrit complètement dans nos objectifs de décarbonation. Et elle le fait de façon ludique, sous forme de jeu, en associant en plus l'économie locale", commente Julien Rosini, directeur des établissements Bocahut, qui propose cette formule à ses salariés.

