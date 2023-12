"En plus, ce n’est pas bien payé" : ces points relais qui jettent l'éponge face au trop-plein de colis

À deux semaines du réveillon de Noël, des centaines de millions de colis sont en transit sur nos routes. Pour les récupérer, les clients peuvent aller dans les points de retrait. Mais face à la saturation, de plus en plus de commerces renoncent à assurer ce service, comme vous le montre ce reportage du 20H de TF1.

Au départ, il s’agissait juste de mettre du beurre dans les épinards. Une activité d’appoint pour des petits commerces, boutiques de téléphonie, primeurs ou bureaux de tabac, permettant d’arrondir les fins de mois, en attirant au passage de nouveaux clients. Mais désormais, faire office de point de retrait ou de dépôt de colis, surtout à l’approche de Noël, alors que 5.000 paquets sont livrés chaque minute en France, est devenu un travail à plein temps. La plupart se disent dépassés.

"En ce moment, on fait 300 ou 400 colis par jour. D'habitude, on en fait 80", indique à TF1 Baha Mustapha, gérant d'"Abbas, Fruits & Légumes" à Vanves (Hauts-de-Seine). Pour éviter la foule des magasins, bénéficier de promotions et gagner du temps, sans risquer une absence au moment de la livraison, les Français sursollicitent en effet ces achats en ligne, dont le nombre augmente en moyenne de 10% chaque année. Un pourcentage qui explose lors des fêtes de fin d’année.

Résultat : ces boutiques n’ont souvent même plus la place d’entasser les colis, qui mobilisent à eux seuls au moins deux salariés, à raison de deux heures par jour rien que pour les réceptionner et les ranger… "En plus, ce n’est pas bien payé, 30 centimes par colis à retirer et 10 centimes par colis déposé", détaille Baha Mustapha, qui en tire 800 euros par mois.

En conséquence de quoi, de plus en plus mettent le holà, refusant des colis à partir d’un certain nombre ou un certain volume, ce qui oblige les destinataires à faire la queue devant des agences pour aller les chercher parfois très loin de chez eux. Quand ces commerçants ne jettent pas carrément l’éponge, comme ce fleuriste de Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines) : "On a arrêté parce que les gens n’étaient pas corrects, témoigne Jean-François Hauck auprès de TF1. Ils arrivent et demandent leur colis sans même dire bonjour ou merci. Sur Google, on vous met une étoile parce qu’on ne donne pas les colis le jour de Noël… Mais ce n’est pas notre activité ! Nous, on vend des fleurs ! Donc voilà, ça va cinq minutes."