VIDÉO - Énergie : les ventes de bois en surchauffe malgré la hausse des prix

De toutes les sources d'énergie utilisées pour se chauffer, le bois reste la moins chère malgré la hausse des prix ces derniers mois. La demande en bois a ainsi explosé, avec un Français sur quatre qui a aujourd'hui recours à ce mode de chauffage. TF1 fait le point.

Une montagne de bois de chauffage. Christophe Beylie n'en a jamais livré autant que ces dernières semaines. À Saint-Mexant (Corrèze), il se rend chez son premier client de la journée. Dans le reportage en tête de cet article, on le voit déverser, à l'aide de son camion, l'équivalent de six stères de bois sur le sol en seulement quelques secondes. "L'année dernière ou il y a deux ans, il y avait des jours plus creux pendant lesquels je pouvais faire autre chose. Là, c'est tous les jours", affirme le livreur.

Cette livraison permettra au client de se chauffer pendant plusieurs mois pour moins de 450 euros, avec cependant des prix qui ne cessent de grimper. "Jusqu'en 2021 on était à 60 euros, et en 2022, il est passé à 65 euros. Cette année encore, il est passé à 67 euros", détaille Jérôme Nigi, responsable technique au sein de l'enseigne Brisach, spécialisée dans la fabrication et l'installation de cheminées.

Le bois bûche, même s'il augmente, reste moins cher que tout autre matériau combustible Adrien Barseyni, technicien commercial à "La Romaine"

Des augmentations loin de décourager les Français, toujours plus nombreux à se convertir au bois de chauffage. Dans le magasin de poêles à bois "La Romaine", de nouveaux clients se renseignent chaque jour. "Le bois bûche, même s'il augmente, reste toujours moins cher que tout autre matériau combustible", explique Adrien Barseyni, technicien commercial au sein de ce magasin.

Même constat chez le vendeur spécialisé Rika, car si s'équiper d'un appareil coûte plusieurs milliers d'euros, les clients peuvent bénéficier d'un avantage : "Le poêle permet d'avoir accès à ce qu'on appelle l'éco-prêt à taux zéro", se réjouit une cliente présente dans la boutique. Ce dispositif permet de financer la réalisation de travaux d'amélioration énergétique.

Un engouement auquel les exploitants forestiers tentent de répondre. Face à la forte demande, le prix du bois de chauffage vendu sur pied a doublé en trois ans et atteint aujourd'hui 12 euros le mètre cube, auquel il faut ajouter le prix de la main-d'œuvre. "C'est un bois qui est fait manuellement avec les bûcherons, ce qui est plus cher qu'une machine", explique le responsable des chantiers Élie Minihot.

Les machines coûtent par ailleurs de plus en plus cher. "En 2021, on payait plus de 600 euros les 1000 litres. Aujourd'hui on est à 1095 euros le 1000 litres", déplore l'exploitant Frédéric Poignet, qui envisage d'augmenter à nouveau ses prix de quelques euros dès le début de l'année prochaine.

Des pénuries de bois

Certains revendeurs sont par ailleurs confrontés à des pénuries de bois. "Là, il reste une trentaine de stères, d'habitude, il en reste au moins 200 ici", se désole Benjamin Bach avant d'ajouter : "On n'arrive pas à alimenter sachant qu'on a doublé nos productions par rapport aux autres années". Une tendance que le revendeur espère inverser l'année prochaine, en devenant lui-même exploitant forestier.