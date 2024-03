Fast-food : les kebabs cartonnent aussi à la campagne

On les compte nombreux dans les villes, un peu moins à la campagne. Pourtant, les kebabs s'implantent aussi dans les villages. On en recense plus de 11.000 points de vente partout dans l'Hexagone.

On les savait nombreux dans les villes, moins à la campagne. Pourtant, les kebabs s’implantent aussi dans les villages. Par exemple, à Verny (Moselle), en pleine campagne lorraine, un petit village qui compte moins de 2000 habitants. On peut déjeuner ou diner au Verny Kebab. À la carte, se trouvent tous les plats traditionnels avec des viandes qui affichent leur traçabilité. Des préparations maison qui ont trouvé une clientèle régulière, plutôt familiale le soir et professionnelle à midi.

À l'inverse, dans les centres-villes, comme à Metz, le nombre de kebabs a fortement diminué. Et ceux qui restent se sont transformés avec plus de places assises, et accessoirement une carte adaptée à une clientèle plus large. "On est devenu le petit frère du restaurant", explique Zafer Kocabey, gérant du Palais du Kebab à Metz, dans le sujet ci-dessus.

Mais comme ils travaillent en famille, les kebabs ont moins de problèmes de personnel, avec souvent des horaires bien plus larges que les autres restaurants. Plus d'informations dans la vidéo en tête de cet article.