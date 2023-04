Faut-il piquer les saucisses ? Les conseils de pros du barbecue

Pour l'assaisonnement, là aussi, il y a des règles. "On prépare la viande. Je l'assaisonne avec du sel, du poivre. On la met dans le barbecue et on cuit tout doucement. On ferme le barbecue pour avoir une bonne cuisson sans le brûler", explique le chef Mattias Castro. Des consignes appliquées à la lettre par un chef venu des États-Unis : il est le champion du monde du barbecue. "Le barbecue est un langage international, tu dois manger, et t'amuser", lance-t-il. C'est sans doute ça la recette pour réussir son barbecue, la convivialité.