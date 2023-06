REPORTAGE - Faux grands crus et vins trafiqués : ces agents qui traquent les fraudes dans le monde viticole

Lors de ces contrôles, les inspecteurs procèdent à un examen des caves et des productions des professionnels minutieux. "On fait un inventaire, c'est-à-dire qu'on compte les volumes de vin pour s'assurer que par rapport à la production de ce domaine, il n'a pas vendu autre chose que ce qu'il avait réellement produit", détaille Philippe Froelig, inspecteur de BEVS, dans le reportage en tête de cet article. Les inspecteurs procèdent ensuite à plusieurs prélèvements placés sous scellé pour une vérification de cépage et s'assurer qu'il correspond bien à ce qui est déclaré.

Des comparaisons qui sont faites au service commun des laboratoires (SCL) situé à Montpellier dans l'Hérault. Un site unique en son genre, capable d'identifier un cépage ou de détecter si un vin a été illégalement modifié grâce à des échantillons provenant de toute la France, constituant une banque de donnée primordiale pour détecter les fraudes. "Lorsqu'on va avoir le vin qui a été prélevé, on va pouvoir le comparer avec un vin de notre banque de données qui se trouve dans la même région et qui a été élaboré la même année. Et si les résultats diffèrent, on pourra émettre éventuellement une suspicion sur une pratique qui ne serait pas autorisée", explique Vincent Bruneau, responsable du secteur boissons au SCL.