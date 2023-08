Abricots, melons... La météo fait chuter les prix des fruits et légumes d'été

"Ce qu'on constate, c'est qu'il y a des stocks qui s'accumulent", a souligné, vendredi 4 août auprès de l'AFP, Laurent Grandin, le président de l'Interfel, l'interprofession des fruits et légumes frais. "On voit qu'il y a une sous-consommation" parce que les prix reculent fortement, signe d'une demande en berne, a-t-il ajouté, sans pouvoir donner de chiffres précis. Et la présidente de la Fédération nationale des producteurs de fruits, Françoise Roch, d'abonder en rappelant que la consommation de ces fruits et légumes estivaux "est très ponctuelle". Ces fluctuations ont des conséquences "très importantes" pour la filière en cas de mauvaises ventes, même "pour une semaine de perte de consommation".

Si certains produits trouvent d'autres débouchés, parce qu'ils peuvent être transformés, ce n'est pas le cas de tous. "C'est vrai de l'abricot, c'est vrai également de la prune", a expliqué Laurent Grandin. Selon lui, "vous avez des produits qu'il n'est pas possible d'orienter vers l'industrie, le melon en particulier, voire la tomate". Les variétés utilisées pour chaque usage ne sont pas toujours les mêmes.

Dans certaines grandes surfaces, il a fallu rogner sur les marges pour proposer des prix plus bas. Comme le melon à 1,49 euro au lieu de 3 euros fin juillet. "En temps normal, on vend jusqu'à six palettes par semaine quand la météo est favorable. Là, on est plutôt sur deux et demi à trois maximum", explique Sébastien Lucas, employé du supermarché Super U des Sables-d'Olonne.