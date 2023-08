VIDÉO - Fruits et légumes d'été : les prix font les frais de la mauvaise météo

Vous l'avez sans doute constaté en faisant vos courses, les prix des fruits et légumes d'été sont en chute libre. En cause, la météo capricieuse de ces derniers jours. Avec ce froid de canard, on a plus envie d’un repas chaud que d’une salade. "On est moins tenté par une pêche que lorsqu'il fait très chaud, c’est sûr", confirme, dans le reportage du 20H de TF1 ci-dessus un client rencontré sur un marché alimentaire des Sables-d’Olonne (Vendée). Eric Avisse, primeur également interrogé, le confirme :"Ils vont prendre des haricots verts, des brocolis et des pommes de terre. [Les gens] changent d’alimentation", constate le commerçant. Résultat, les stocks d'abricots, melons, prunes, pêches, concombres et tomates s'accumulent.