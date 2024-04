"Bon pour la planète", "100% naturel"... bientôt la fin des mentions trompeuses sur les emballages ?

Ils apparaissent souvent en caractères verts sur les emballages afin de souligner les prétendues vertus écologiques d'un produit. Grâce à une directive européenne, ces slogans seront bientôt interdits, sauf s'ils sont scientifiquement vérifiables.

"Certifié neutre en carbone", "Respectueux de l'environnement", "100% naturel" ou encore "Protège la planète". Ces mentions qui figurent sur les emballages de nombreux produits de consommation, dans le but de souligner leurs prétendues vertus écologiques, seront bientôt interdites en France. Et pour une bonne raison : ces indications sont parfois abusives, voire trompeuses. Pour autant, au moment des achats, nous sommes nombreux à y prêter attention. "C’est un réflexe aujourd’hui !", témoigne, dans la vidéo de TF1 en tête de cet article, un client dans un supermarché. "Je pourrais y être sensible, parce que j’ai une fibre écolo. Mais je regarde plutôt le contenu que le contenant", explique un autre, toujours dans la vidéo. Et, c'est probablement ce que nous devrions tous faire !

En effet, ces labels, imprécis et peu étayés, ne renseignent pas le client sur la traçabilité du produit. Bien souvent, ils relèvent de l'écoblanchiment ("greenwashing", en anglais), une technique de marketing utilisé pour se donner une image trompeuse de responsabilité écologique. Difficile dans ces conditions de distinguer le vrai du faux.

Les industriels et les acteurs économiques peuvent dire ce qu’ils veulent Anna Cohen, cheffe de projet au sein de l'association France Nature Environnement

C’est la raison pour laquelle le Parlement européen a adopté, mercredi 17 janvier, une directive portant sur l’amélioration de l’étiquetage des produits pour interdire l’utilisation des mentions environnementales mensongères ou trompeuses. Grâce à cette nouvelle réglementation européenne, lorsqu'une mention écologique sera affichée sur l'emballage, un site internet ou un QR code devra renseigner le consommateur, avec des preuves scientifiques à l'appui. Cette loi était attendue depuis longtemps par les associations de protection de l'environnement.

"Ces petites phrases que l’on trouve sur les produits posent souci, car il n’y a aucun encadrement derrière, aucun cahier des charges [ni] aucun contrôle. Donc, les industriels et les acteurs économiques peuvent dire ce qu’ils veulent", souligne, au micro de TF1, Anna Cohen, cheffe de projet au sein de l'association France Nature Environnement. Les industriels disposent de deux ans pour se conformer à la nouvelle réglementation. Mais certains ont déjà pris les devants. Chez l’Arbre Vert, les produits de liquide vaisselle qui sortent de ses usines sont déjà conformes.

Pour Mathieu Jotrau, directeur développement au sein du groupe, ces nouvelles normes sont une bonne chose. "Avant, on pouvait mettre ‘emballage 100% recyclable’ ou ‘emballage recyclable’. Cela va permettre de mettre tout le monde sur un pied d’égalité. Parce que, effectivement, certains ont pu utiliser des argumentaires qui n’étaient pas toujours correctement justifiés", reconnaît-il dans le sujet. Dans les secteurs non alimentaires, un quart des industriels contrôlés présenterait des mentions trompeuses ou ambiguës, d'après la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF).