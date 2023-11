VIDÉO - Olives : la récolte s'annonce prometteuse (mais les prix ne devraient pas baisser pour autant)

Des branches chargées d'olives, qui donnent le sourire à Philippe Blanc, producteur d'olives à Saint-Geniès-des-Mourgues, dans l'Hérault. La récolte du fruit méditerranéen commence tout juste, mais la saison s'annonce déjà bonne. "On va récolter entre 2 et 3 tonnes, alors que l'an dernier, on avait fait que 400 kilos d'olives, c'était ridicule", se rappelle l'agriculteur. En cause ? La sécheresse, qui avait plombé la récolte.

Cette année, le manque d'eau s'est de nouveau fait sentir, mais la pluie est finalement tombée au bon moment. "On a eu de la chance, car les olives ont pris des couleurs ces dernières semaines, explique le producteur. Il y a un mois, elles étaient encore toutes fripées, toutes sèches, c'était difficile d'espérer faire de l'huile avec ça." Les précipitations connues durant le mois d'octobre ont sauvé la mise, en plus des pluies déjà connues au printemps.