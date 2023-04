Mozzarella : ses amateurs vont-ils devoir se serrer la ceinture ?

"C’est insoutenable, nous devons puiser dans nos économies, enfin, pour ceux qui le peuvent. Moi, je ne peux plus, alors j’ai emmené des animaux à l’abattoir pour absorber cette hausse des coûts de production", poursuit-il. Dans les Pouilles, l’une des premières régions productrices de mozzarella, une ferme sur dix est aujourd’hui en sursis. Le principal syndicat agricole italien tire la sonnette d’alarme. "En ce moment, le prix du lait tourne autour de 65 centimes, pour du lait de qualité. Mais on devrait arriver au moins à 75 ou 80 centimes afin que l’éleveur puisse gagner un peu d’argent", soutient Francesco D’Onghia, vice-président du syndicat Coldiretti, à Tarente, en Italie.

Pourtant, les transformateurs ont déjà mis la main à la poche. Ici, on dépense moitié plus que l’an dernier pour se fournir en lait et les surcoûts s’accumulent. Pour faire cailler le lait, façonner la pâte de fromage, l’emballer et l’expédier partout en Italie et en Europe, Giovanni D’Ambruoso, président-directeur général de Deliziosa, a vu ses factures d'énergie s'envoler. "Par exemple, sur notre facture de juillet-août, entre l’électricité et le gaz, on a dépensé 987.000 euros. C’est énorme. Forcément, ça pèse sur notre budget. Toutes nos machines fonctionnent au gaz et à l’électricité", explique le chef d’entreprise. En conséquence, sa mozzarella lui coûte 40% de plus que l’an dernier.