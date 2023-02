VIDÉO - "J'ai mal à ma France" : les fromages tricolores exclus du top 10 des meilleurs du monde

Pour Lionel Bonnichon, fromager, qui pensait voir apparaître avant le reblochon d'autres incontournables, ce classement est une indignation. Il lui parait "bizarre" : "On m'a toujours dit que c'était le comté qui était le plus vendu, le saint-nectaire en troisième position, et on ne les voit même pas dans le classement", souligne-t-il auprès de TF1.

À noter toutefois que ce n'est pas la première fois que les classements de ce site sont défavorables à la gastronomie française. Pas plus tard que la semaine dernière, il plaçait l'Anis de Flavigny à la sixième place du classement des pires plats du monde. Fin 2022, la France s'était retrouvée derrière les États-Unis dans le classement des "meilleures cuisines du monde."