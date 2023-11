VIDÉO - "J'ai tiré le gros lot !" : une vente de colis non distribués fait un carton à Toulouse

Dans le cadre de la loi anti-gaspillage en vigueur depuis le 1er janvier 2022, l’élimination des invendus est désormais interdite. Cela concerne "les vêtements, les chaussures, les livres, les produits d’hygiène et de puériculture, les jeux et jouets, les fournitures scolaires, les produits électriques et électroniques et les meubles", a précisé le ministère de la Transition écologique. Des entreprises ont donc investi le créneau des colis invendus. Comme à Toulouse "Destock Colis", qui les achète aux sociétés de livraison par palettes entières, avant de les revendre.

"Notre but, c'est que les gens tombent sur des belles choses, parce que si c'est le cas, ils vont revenir, et ils vont en parler à leur entourage", affirme la gérante Christelle Martinez. "Donc moi, je suis la plus contente quand un des clients tombe dans un petit coffret à cinq euros sur une montre connectée par exemple", ajoute-t-elle. En une journée, près de 1500 personnes se sont déplacées mercredi, et la vente devait se poursuivre ce jeudi... avec des stocks de plus en plus réduits.