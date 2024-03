Jardiner moins cher : les enseignes discount séduisent de plus en plus

Qui dit printemps, dit envie de jardinage. Une activité qui ne rime pas forcément avec grosses dépenses. Comme dans tous les domaines, des enseignes discount ont fait leur apparition, pour le plus grand bonheur des mains vertes.

Alors que le printemps se profile, la saison du jardinage est ouverte. Et, comme on peut le voir dans le sujet en tête de cet article, l’enseigne de déstockage Stokomani a sorti le grand jeu pour appâter les consommateurs : étiquette verte, parasol au milieu du rayon, prix bas. "C'est très abordable", concède une cliente. Pour vous faire craquer, se trouvent des accessoires de jardinage à moins de trois euros et surtout les petites graines. "Les clients savent que ça peut très vite partir", déclare la responsable du magasin Gwendoline Pourpoint, dans le sujet de TF1. "Quand on a des petits prix, forcément, ça part tout de suite", constate-t-elle.

Jardiner sans se ruiner, voilà la promesse d'autres nombreux sites spécialisés, avec des prix défiant toute concurrence (moins de six euros pour un hortensia, 70 centimes pour des glaïeuls). Mais comment est-ce possible ? La jardinerie discount Jardiprix, située à Saint-Léger-de-Linières, dans le département de Maine-et-Loire, a la réponse : elle se révèle moins chère que la concurrence, de 30 à 50%. Et pour obtenir ses prix, cette jardinerie a deux stratégies. D’abord, elle achète les surstocks, à savoir les invendus des fournisseurs. Pour le reste, elle se fournit en très grande quantité, quitte à limiter le nombre de références.

Résultat : alors que le marché traditionnel du jardin patine, l’enseigne Jardiprix s'avère, elle, en pleine croissance avec plus de 15% de chiffre d’affaires en 2023.