VIDÉO - "Je ne peux plus m'en passer" : le succès des drives pour dépenser moins

Un Français sur quatre y a recours : les drives font gagner du temps. Mais aussi de l’argent, car ils ne nous soumettent pas à la tentation de l’achat d’impulsion. Leur succès montre à quel point nos habitudes de consommation ont changé.

Pour faire ses courses, Marine ne jure que par ça. Chaque semaine, elle vient en voiture : En cinq minutes, son coffre est rempli. Plus question d'aller en hypermarché : elle les fait en drive uniquement : "Je ne pourrais plus m'en passer. Quand on a des enfants en bas âge, c'est indispensable d'avoir un drive. Je ne sais pas comment on faisait avant." Comme elle, un quart des Français sont tombés sous le charme.

Une commande sur Internet, et un employé prend les produits en rayon et les apporte directement à votre voiture, comme ça, aucune tentation. En période d’inflation, c’est idéal pour éviter les dépenses inutiles. En majorité, les 7000 drives français font partie d'enseignes bien connues. Le succès est tel que tous les groupes ont dû s'y mettre. Dans un supermarché de Picardie, le chiffre d'affaires du drive ne cesse d’augmenter, en moyenne, plus 20% chaque année. "Les magasins qui n'en font pas une priorité, risquent de perdre du chiffre d'affaires dans les années à venir", prévient Charlotte Fonlupt, directrice du magasin Intermarché super à Compiègne (Oise).

Il y a les magasins pour qui le drive est un service en plus, et ceux qui ne font que ça. Sur les lieux, il n’y a aucun supermarché, mais juste un entrepôt. Les employés doivent faire les courses pour vous en moins de 30 minutes. C’est un succès, il a même fallu renforcer les équipes. Le drive, c’est douze milliards d'euros de chiffre d'affaires, trois fois plus qu’il y a dix ans, alors que les ventes en supermarchés, elles, ne cessent de baisser. Retrouvez tous les détails du reportage dans la vidéo en tête de cet article.