VIDÉO - Jusqu'à 20 euros la bouteille : le rosé vaut-il vraiment son prix ?

Plus c’est cher, plus c’est bon ? Pas sûr. Olivier Poels, dégustateur, a goûté pour nous à l’aveugle trois rosés à 5, 10 et 15 euros. Le plus cher n’est pas son préféré. "Ce n’est pas très long en bouche. Servi bien frais, ça fait le job. Je n’ai pas d’émotion particulière. Celui que je préfère, c’est celui du centre qui est le plus équilibré. Autour de 8, 10, 12 euros, on doit trouver son bonheur. Au-delà, il faut savoir qu’on paye un peu de marketing, on paye la marque", déclare-t-il.

Vous l’avez compris, pas besoin de casser sa tirelire pour un bon rosé. L’important, ce n’est peut-être pas le flacon, mais les compagnons.