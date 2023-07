VIDÉO - Les fruits vendus en bord de route, une bonne affaire ?

C'est une tradition de la période estivale. Plusieurs producteurs de fruits et légumes proposent leur marchandise en vente directe, sur le bord des routes. "C'est notre petit quotidien de l'été et notre plaisir, j'ai envie de dire", se réjouit Vincent Semenzato, arboriculteur à Montauban, au micro de TF1. Sa cabane a rouvert la semaine dernière. Et les clients semblent ravis : "c'est frais, ça vient de la ferme et c'est très bon", lance une consommatrice.