VIDÉO - Les ventes de colis surprises à la fête : "Le secret, c’est de beaucoup fouiller !"

Le principe est simple : vous achetez un paquet à un prix fixé à l'avance, sans savoir ce qu'il contient. Un peu partout en France, les ventes de colis surprises connaissent un grand succès à l'approche des fêtes. Regardez ce reportage du 20H de TF1.

À la sortie, les visiteurs repartent avec les bras chargés. Mais avant, il leur aura fallu tâter, soupeser et examiner sous toutes les coutures les paquets. Dans la vidéo en tête de cet article, une équipe de reportage de TF1 se rend à Carrosse (Alpes-Maritimes), près de Nice, pour assister à une vente un peu particulière. Le concept est simple, vous achetez un colis sans savoir ce qu'il contient, avec l'espoir de faire une bonne affaire. "On est à 14 euros le kilo. Vous pouvez les toucher, les secouer, mais on ne les ouvre surtout pas ! Après, c’est vous qui choisissez", explique un vendeur qui accueille un client.

Il s’agit en réalité de colis non distribués, à cause d'une mauvaise adresse sur le paquet ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas été récupérés par leurs destinataires. Ce jour-là, pas moins de sept tonnes de colis non distribués sont mis en vente à l'aveugle. Et chacun espère découvrir un trésor. "C’est vraiment dur [de choisir]. On est confronté à un drôle de dilemme", s’amuse un visiteur. "Le secret, c’est de beaucoup fouiller ! Peut-être qu’on va trouver la perle rare. Hier, on a eu une Apple Watch (une montre connectée, ndlr). C’est un petit cadeau qui fera plaisir à Noël", explique une mère de famille.

Un cadenas pour un vélo ! Ça ne vaut pas grand-chose ! Un acheteur rencontré à la sortie de la vente.

Les colis pesés et payés, c'est le moment de déballer pour savoir si on a fait de bonnes affaires. "Un cadenas pour un vélo ! Ça ne vaut pas grand-chose !", lance, un peu dépité, un acheteur. La déception est la même avec le paquet suivant, un aspirateur. "Ah nan, c’est la même chose que j’ai eue", ronchonne-t-il. "Un jean" pour l’une, un "beau survêt" pour une autre, "un taille-haie" pour un troisième, le contenu des colis est parfois déroutant. Et quand cela ne plaît pas, l'acheteur peut le revendre, en espérant réaliser une petite plus-value au passage. D’autres encore préfèrent garder la surprise jusqu’au dernier moment. "On les mettra sous le sapin, comme ça, ils découvriront par eux-mêmes", explique un couple.

C’est un jeune entrepreneur local, Jérémy Martinez, qui est à l’initiative de la vente. "C’est dommage de détruire toute cette marchandise. Même au niveau écologique, au lieu d'être brûlés, ces articles servent à quelque chose", dit-il. Début novembre, une équipe de TF1 avait assisté à une autre vente organisée à Toulouse. Celles-ci se multiplient depuis le 1ᵉʳ janvier 2022 et l'entrée en vigueur de la loi anti-gaspillage, qui interdit aux sociétés de livraison de détruire les colis non alimentaires. Des entreprises les rachètent désormais par palettes entières. Ces ventes mystère restent réglementées et très surveillées par la Répression des fraudes. Mais le succès est tel que plusieurs magasins permanents devraient voir le jour en région parisienne et sur la Côte d'Azur.