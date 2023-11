VIDÉO - Louer plutôt qu'acheter sa voiture : pourquoi les Français plébiscitent le leasing

Maureen et Quentin cherchent une nouvelle voiture. Mais hors de question de l'acheter : ils vont plutôt la louer. "Ensuite, vous choisissez de conserver la voiture ou de repartir sur un nouveau contrat", leur indique un concessionnaire automobile. "Les véhicules coûtent de plus en plus cher, regrette la jeune femme. On s'est dit : finalement, ce serait peut-être plus intéressant de se dire qu'on paie moins cher par mois. Puis, on verra à la fin pour racheter la voiture ou repartir sur de nouveaux véhicules plus récents."