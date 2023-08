VIDÉO - Mais pourquoi n'achète-t-on plus de voitures colorées ?

La voiture blanche a également été longtemps moins chère que les autres. Mais depuis cette année, ce n’est plus le cas chez certains constructeurs. Les industriels du secteur nous incitent à nouveau à la couleur comme dans les années 1950, 1970 et 1990, comme avec la célèbre Twingo. Preuve en est chez Peugeot avec des modèles proposés uniquement en jaune, vert et rouge. Mais certains préfèrent toujours des voitures aux tons neutres, plus faciles à revendre. "J’ai proposé à ma cliente cette voiture de couleur bleue parce qu’effectivement, on économise 550 euros. Mais elle m’a dit qu’elle voulait une couleur plus sobre, donc elle est partie sur du gris", explique Angélique Bellencontre, conseillère commerciale chez Hyundai à Rouen. Désormais moins à la mode, une voiture de couleur vous coûte moins cher qu’une voiture blanche ou noire.