VIDÉO - "On ne mérite pas ça" : ces avis et commentaires qui agacent les commerçants

Mettre une note et publier un commentaire : la pratique est répandue pour les hôtels, les restaurants ou encore les taxis. Elle s'applique désormais de plus en plus aux commerçants, comme les boulangers ou les bouchers. Mais cette habitude est-elle un progrès ?

À Marseille (Bouches-du-Rhône), plus aucun commerce n'échappe aux avis en ligne, positifs comme négatifs. Voilà de quoi agacer cette gérante d'une boucherie. "Quand ça va, ils vont juste le dire, mais pas forcément penser à mettre un avis pour encourager. Par contre, dans le cas contraire, ils se jettent sur l'avis pour mettre un mauvais commentaire. C'est frustrant, on se dit qu'on ne mérite pas ça", lance-t-elle.

Écrire, plus facile que dire ses quatre vérités à son commerçant ? Nous vous avons posé la question dans les rues de Marseille : "C'est vrai que maintenant, on ne vit plus qu'avec ça, pour les restaurants et même pour les commerces. C'est l'ancien bouche-à-oreille", estime l'un. "Les avis, je trouve que c'est une bonne chose pour les consommateurs", abonde un autre. "Si c'est pour dire que c'est mauvais alors que ça n'a pas été si mauvais que ça, c'est peut-être pas gentil pour le commerçant", tempère un troisième passant.

"Ça peut porter préjudice à un commerçant"

94% des Français consultent les commentaires en ligne sur un produit ou un service. Salon de coiffure, opticien, pâtissier ou encore primeur, tout y passe. Alors, dans une boulangerie, le responsable de boutique a pour mission de répondre à chaque commentaire laissé, quitte à y passer beaucoup de temps. "Il faut bien faire attention à ce qu'on va dire, ça peut être mal vu, etc. Ça peut prendre une demi-heure rien que pour répondre à un seul commentaire".

À l'origine cantonnés aux hôtels et à la restauration. Les avis en ligne sont désormais scrutés de près par tous les commerçants. "On n'a vraiment pas droit à l'erreur", un de leurs représentants face à un commentaire qui "enlève deux étoiles par rapport à la vendeuse". Si certains permettent à des boutiques de s'améliorer, d'autres peuvent aller jusqu'à remettre en cause leur activité. "Ça touche bien sûr tous les petits commerçants, explique Guillaume Sicard. On a toujours cette épée de Damoclès de se dire qu'on va avoir un avis négatif pour un conflit où on est complètement dans notre bon droit et donc ça peut porter préjudice à un commerçant."

Pour vous retrouver dans la jungle de commentaires, un conseil, fiez-vous à la mention "Vérifié" attestant que l'auteur est bien un client du commerce en question.