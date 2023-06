VIDÉO - Plage : le slip redevient tendance cet été !

Serait-ce la nouvelle tendance de cet été ? Jean-Michel et Patrick, 66 ans, en sont convaincus depuis des années. Pour eux, le slip de bain rime avec liberté, et ils n'y voient que des avantages : "Ce qui me plaît, c'est qu'au niveau bronzage, ça ne fait pas comme les shorts de bain-là. On dirait des cyclistes". Les deux sexagénaires ne boudent pas leur plaisir en apprenant qu'ils sont désormais à la mode.

Dans les années 70 et 80, on ne jurait que par le slip de bain, avec pour modèle un Christian Clavier ébouriffé dans le film "Les Bronzés", avant d'être oublié, voire moqué dans les années 2000. Alors, comment expliquer un tel retour en force ? Obligatoire dans les piscines, le slip est adoubé par des nageurs comme Florent Manaudou, qui s'exhibent sur les réseaux sociaux avec humour. Il est boosté aussi par la mode du vintage, avec des marques historiques comme Arena ou Speedo, qui a enregistré un pic de recherches sur son site, plus 500% en un an.

Quels sont les arguments de vente ? Pour le savoir, la suite du reportage de TF1 vous emmène à Troyes, dans un atelier de couture qui tourne à plein régime avant l'été. Une marque française qui a enregistré plus de 35% de ventes en un an, grâce à des technologies innovantes anti-UV et des nouvelles matières pour un séchage plus rapide que pour un short de bain.