VIDÉO - "On consomme moins, mais on paie toujours plus" : pourquoi les prix du gaz ne baissent pas

Antoine et Dominique ont dû payer 254 euros de gaz le mois dernier. Un an plus tôt, la facture de ce couple de retraités s'élevait à 182 euros pour la même période, soit 72 euros de plus. Des tarifs incompréhensibles à leurs yeux, d'autant que le cours du gaz baisse depuis déjà plusieurs mois, et que le prix sur le marché européen (voir infographie ci-dessous) a été divisé par dix par rapport au pic du mois d'août 2022. "On ne comprend pas. On fait attention, on consomme moins. Et pourtant, on paie toujours plus", fait valoir la retraitée dans le reportage du 20H de TF1 ci-dessus.