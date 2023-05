VIDÉO - Paris : mais où sont passés les touristes chinois ?

Impossible de visiter Paris sans prendre une photo devant la Tour Eiffel. Et certains voyageurs viennent de loin pour ce cliché. Thaïlande, Philippines, Pays-Bas, Corée du Sud... Les touristes interrogés par notre équipe dans le reportage ci-dessus sont de multiples nationalités. Mais où sont passés les touristes chinois ? À Paris, nous n’en avons pas croisés, et pourtant, la France est l’une de leurs destinations favorites. Ils étaient plus de deux millions à venir visiter l'Hexagone avant la pandémie. Aujourd’hui, ils se font plus rares. Les vols sont moins nombreux, et plus chers.