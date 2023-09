Permis moins cher : avec leurs cours gratuits, ces profs d'auto-école cartonnent sur les réseaux sociaux

Comment se perfectionner et profiter d'heures de conduite supplémentaires sans dépenser plus ? C'est à cette équation, a priori impossible il y a quelques années, qu'entendent répondre des moniteurs de conduite en investissant les réseaux sociaux. Leur credo : proposer, chacun avec son approche et sa méthode, un coaching gratuit aux futurs candidats au permis. Avec des dizaines, voire des centaines d'abonnés au compteur pour certains, leurs vidéos cartonnent sur YouTube, TikTok et Instagram.

"L'avantage d'avoir les vidéos, c'est d'avoir la réponse à plusieurs questions qui peuvent se poser en voiture, mais lorsqu'ils iront en leçon de conduite, ils pourront aller à l'essentiel et ça fait vraiment gagner beaucoup de temps", explique William Kerautret alias "Will le mono".