Navires attaqués en mer Rouge : quel impact sur les prix des marchandises en France ?

Les attaques de navires marchands par le mouvement rebelle yéménite des Houthis se multiplient en mer Rouge. Les armateurs sont obligés de changer leur itinéraire, ce qui fait craindre une hausse des prix et des pénuries. Le 20H de TF1 vous explique.

De nouveaux actes de piraterie. Les Houthis ont encore revendiqué lundi 18 décembre deux attaques en mer Rouge contre deux navires marchands que le mouvement rebelle yéménite, soutenu par l’Iran, désigne comme "liés à Israël". Le jour même, les États-Unis ont annoncé la création d’une alliance de protection maritime, regroupant dix pays, pour faire cesser ces actes de piraterie à répétition qui mettent en danger la vie de marins innocents, violent le droit international et menacent la libre circulation du commerce. "Nos opérations militaires ne s'arrêteront pas", ont répondu les rebelles ce mardi. Quelque 20.000 navires transitent chaque année par le canal de Suez, porte d'entrée et de sortie des navires empruntant cette "autoroute de la mer", reliant la Méditerranée à l’océan Indien, et donc l’Europe à l’Asie.

Avec la multiplication des attaques dans la zone, certains armateurs renoncent à emprunter cette route maritime via laquelle transite habituellement plus d'un dixième du commerce mondial. Les navires doivent alors contourner l'Afrique et passer par le Cap de Bonne-Espérance.

TF1

En conséquence, le voyage est plus long de quinze jours, et donc aussi plus cher. D'où la crainte d'une hausse du prix des marchandises, et aussi de pénuries. Dans le port de Marseille, près d'un conteneur sur deux est habituellement acheminé via le canal de Suez. Capitaine de l’Union maritime et fluviale de Marseille-Fos, Jakob Sidenius suit en temps réel la situation en mer Rouge. Il ne cache pas son inquiétude.

"Des retards et donc des augmentations" à prévoir

"Quand le transport maritime se raréfie, cela entraîne des retards et [donc] des augmentations", explique, dans le reportage de TF1 en tête de cet article, le directeur-général du terminal de Seayard. De fait, les porte-conteneurs vont consommer plus de carburants, les assurances de ces bateaux géants vont augmenter, tout comme les primes de risque des marins. Un coût qui sera forcément répercuté sur les marchandises à bord. "Quasiment tout se transporte par conteneur. Ça veut dire que si vous allez dans un supermarché ou dans une boutique en France, il y a une forte probabilité qu’une partie des marchandises que vous voyez ait été importée et donc ait été transportée par conteneur", reprend Jakob Sidenius.

Dans ce contexte, une hausse des prix semble inévitable. Celui du pétrole sera particulièrement surveillé. Avec la fin des importations depuis la Russie, le pétrole du Moyen-Orient, qui transite par le canal de Suez, est devenu plus que jamais indispensable aux Européens. "Pour Noël, je pense que toutes les importations nécessaires ont déjà été faites et que les produits sont déjà stockés ou en cours de traitement en Europe. Évidemment, la situation va peut-être se compliquer un petit peu pour tout ce qui va se passer en janvier et en février", estime auprès de TF1 Jean-Pierre Favennec, consultant spécialiste du pétrole. Tout dépendra, donc, de la durée de cette crise en mer Rouge.