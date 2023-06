VIDÉO - Pourquoi les boulangeries envahissent les ronds-points

À proximité d'un rond-point, sur un axe fréquenté et au cœur d'une zone commerciale d'Allauch, dans les Bouches-du-Rhône, l'emplacement de cette célèbre enseigne ne doit rien au hasard. "On a un grand parking, (...) les gens peuvent se garer tranquillement et faire leurs courses", explique Hervé Porcherot, directeur des magasins Marie Blachère. Et cela fonctionne.