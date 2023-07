VIDÉO - Produits de contrefaçon : ce que vous risquez si vous vous laissez tenter

Pourtant, même si la plupart des Français disent connaître le revers de la médaille des produits contrefaits (ils nuisent à l'économie et contribuent même, parfois, à alimenter le crime organisé), une grande majorité d'entre eux ignorent les sanctions auxquelles ils s'exposent. "La détention de produits de contrefaçon expose le détenteur à se voir confisquer ces produits par les services douaniers et se voir infliger une amende (comprise entre une et deux fois la valeur de l’objet de la fraude)", détaille le site du ministère de l'Économie. Les peines peuvent être encore plus salées lorsqu'un individu détient plusieurs faux. Au même titre que la vente (ou la revente), la détention de contrefaçon constitue, en effet, un délit. "Les sanctions pénales peuvent aller jusqu'à 300.000 euros d'amende et trois ans de prison", indique Bercy.