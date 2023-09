VIDÉO - Pubs sauvages : les affichettes de ce type sont-elles légales ?

Un affichage simple et surtout à moindres frais, contrairement aux espaces prévus pour les publicités. Mais dans ce domaine, que dit la loi ? Concrètement, cet affichage est-il légal ou non ? Benjamin Hogommat est juriste. Selon lui, cette pratique est interdite pour des raisons de sécurité et d’esthétique. "Le Code de l’environnement et le Code de la route interdisent un certain nombre d’affichages sauvages, à la fois sur les arbres, les poteaux électriques, les lampadaires et les panneaux de circulation également, pour des raisons de sécurité publique, avec des sanctions pénales qui peuvent aller jusqu’à 7500 euros pour les arbres", explique-t-il.

Mais dans les faits, toujours selon lui, les sanctions sont rares. Dans les communes, les espaces d’affiches libres sont obligatoires, mais seulement réservés aux associations à but non lucratif.