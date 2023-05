VIDÉO - Sécheresse : ce restaurant a décidé de facturer la carafe d'eau à ses clients

Il n'y a pas que les restaurateurs soucieux de la ressource en eau, il y a aussi les maires. Ainsi, toujours en Haute-Corse, à Brando, une piscine qui n'est toujours pas nettoyée et remplie ne pourra plus rester en l'état à partir de ce lundi 14 mai. Un décret pris par la commune interdit le remplissage des 200 piscines recensées. Et d'ici à quelques semaines, un moratoire pourrait interdire d'en construire des nouvelles durant un an. "Les gens arrivent au moins de juin, juillet ou août, ils trouvent leur piscine dans cet état, ils la vident, ils la lavent, donc c'est encore de la consommation d'eau et ensuite, ils la remplissent. De ce fait, c'est un coût à 70 ou 80 m³. Vous en avez trois qui font ça dans la journée, c'est 240 m³. On ne peut plus se le permettre", prévient Patrick Sanguinetti, le maire de la commune.