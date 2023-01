VIDÉO - Solution anti-crise : le troc en bande organisée sur un parking

Échange pull noir contre sac de vêtements. Ce jour-là, on troque sur ce parking de Redon (Ille-et-Vilaine). Chacun des participants ouvre le coffre de sa voiture pour laisser libre cours à l'échange. Produits d'hygiène, vêtements ou denrées alimentaires... Ici, pas question de parler d'argent. C'est la troisième fois que Stellia participe à ce rendez-vous organisé une à deux fois par mois via un groupe Facebook dédié à l'échange. "C'est à côté de chez moi, explique-t-elle dans le reportage de TF1 ci-dessus. Si quelque chose m'intéresse, la personne regarde si quelque chose l'intéresse aussi, il y a alors échange, et ça se fait tout de suite".

Madison, de son côté, est venue pour échanger des articles pour enfant. "Je me suis dit que c'était peut-être bon à voir, c'est pourquoi j'ai surchargé la voiture. Mais vraiment, on échange des choses qui sont stockées dans les placards : je me suis dit 'il faut que je fasse de la place'". Il s'agit en effet aussi bien de faire des économies que de lutter contre le gaspillage.