VIDÉO - Succès des vide-maisons : les règles à connaître pour organiser le vôtre

Si l'État demande des informations sur le type de biens à vendre, c'est parce que cela est aussi réglementé. Les particuliers peuvent mettre à prix "exclusivement des objets personnels et usagés", précise le service public. Et il est impossible de proposer à l'achat ses propres créations personnelles, de la poterie par exemple. "Si vous créez vous-même des objets, vous ne pourrez pas les vendre dans une brocante sans vous être déclaré comme professionnel, par exemple sous le régime de la micro-entreprise", peut-on lire sur le site du ministère de l’Économie. L'avocate spécialisée en droit privé Caroline Laverdet souligne aussi dans cette chronique du "20H vous répond" que vous ne pouvez pas non plus proposer des gâteaux ou autres denrées à la vente. "Il faut être un professionnel pour pouvoir vendre de la nourriture au public, pour des raisons de sécurité alimentaire évidente", explique-t-elle.

Les particuliers ne peuvent participer à un vide-maison que deux fois par an. Quant aux revenus générés par l'opération, ils ne sont pas imposables.